Justin Bieber spotted performing at MacArthur Park in Los Angeles
LOS ANGELES - Yes, that was him!
Justin Bieber was spotted jamming with fellow musicians and locals at MacArthur Park.
Bieber was spotted at the park in Los Angeles on Tuesday, September 22, as bystanders took out their phone to record the pop megastar. According to the California Post, Bieber performed unreleased songs like "SPEED DEMON," "ALL I CAN TAKE," and "Yukon."
It is unknown why he was at MacArthur Park. A video shared by TikTok user, @SONYGT502, showed Bieber jamming out and greeting young fans.