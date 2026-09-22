Expand / Collapse search

Justin Bieber spotted performing at MacArthur Park in Los Angeles

By
FOX 11
Los Angeles
Published September 22, 2026 10:03 PM PDT
Published September 22, 2026 10:03 PM PDT
Justin Bieber spotted in MacArthur Park
Justin Bieber spotted in MacArthur Park

Justin Bieber spotted in MacArthur Park

Justin Bieber was spotted jamming with fellow musicians and locals at MacArthur Park.

The Brief

    • Justin Bieber was spotted engaging in a jam session at MacArthur Park.
    • Bieber's impromptu performance comes as local and federal law enforcement agencies make a joint push to clean up the park, targeting criminal activity and drug use.

LOS ANGELES - Yes, that was him!

Justin Bieber was spotted jamming with fellow musicians and locals at MacArthur Park.

Bieber was spotted at the park in Los Angeles on Tuesday, September 22, as bystanders took out their phone to record the pop megastar. According to the California Post, Bieber performed unreleased songs like "SPEED DEMON," "ALL I CAN TAKE," and "Yukon."

It is unknown why he was at MacArthur Park. A video shared by TikTok user, @SONYGT502, showed Bieber jamming out and greeting young fans.

Los AngelesWestlakeEntertainmentInstastories