Chargers to play at least 4 games on FOX 11
LOS ANGELES - The Los Angeles Chargers may not generate national headlines like the cross-hallway rivals Rams and AFC West rivals Kansas City Chiefs, but the Bolts are looking to crash the party in the race to Super Bowl LXI, which happens to be at SoFi Stadium.
The Chargers, always known for their viral schedule announcements on social media, posted their weekly matchups in a Halo-themed video on Thursday.
The Bolts will play in at least four games on FOX 11 and the FOX ONE app.
Below is the list of games the Chargers will play in the upcoming regular season, with the games being played on FOX 11 and FOX ONE app in bold italics. All kickoff times listed in PT:
- Week 1: Sunday, Sept. 13 vs. Arizona Cardinals, 1:25 p.m.
- Week 2: Sunday, Sept. 20 vs. Las Vegas Raiders, 1:05 p.m.
- Week 3: Sunday, Sept. 27 at Buffalo Bills, 10 a.m. on FOX 11
- Week 4: Sunday, Oct. 4 at Seattle Seahawks, 1:25 p.m.
- Week 5: Sunday, Oct. 11 vs. Denver Broncos, 1:05 p.m.
- Week 6: Sunday, Oct. 18 at Kansas City Chiefs, 1:25 p.m.
- Week 7: Bye Week
- Week 8: Sunday, Nov. 1 at Los Angeles Rams, 1:05 p.m. on FOX 11
- Week 9: Sunday, Nov. 8 vs. Houston Texans, 1:05 p.m.
- Week 10: Monday Night Football on Nov. 16 at Baltimore Ravens, 5:15 p.m.
- Week 11: Sunday, Nov. 22 vs. New York Jets, 1:05 p.m. on FOX 11
- Week 12: Sunday Night Football on Nov. 29 vs. New England Patriots, 5:20 p.m.
- Week 13: Sunday, Dec. 6 at Tampa Bay Buccaneers, 10 a.m.
- Week 14: Sunday, Dec. 13 at Las Vegas Raiders, 1:05 p.m.
- Week 15: Thursday Night Football on Dec. 17 vs. San Francisco 49ers, 5:15 p.m.
- Week 16: Sunday, Dec. 27 at Miami Dolphins, 10 a.m. on FOX 11
- Week 17: vs. Kansas City Chiefs, TBD
- Week 18: at Denver Broncos, TBD
The Source: This report used information provided by the Los Angeles Chargers.