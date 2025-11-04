Comida gratuita en el sur de California para beneficiarios de SNAP: Aquí está la lista

Cerca de 5.5 millones de residentes de California perdieron sus beneficios de CalFresh/SNAP el 1 de noviembre debido al actual cierre del gobierno. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido en California como CalFresh, ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

Aquí está lo que necesita saber:

¿Es CalFresh lo mismo que SNAP?

Lo que sabemos:

En California, CalFresh es el nombre de SNAP.

CalFresh es el nombre específico del estado de California para el programa federal de asistencia alimentaria SNAP, que proporciona ayuda a los hogares de bajos ingresos.

Esta no es la primera vez que el Golden State utiliza nombres diferentes a los federales. En California, el programa Medicaid se conoce como Medi-Cal, y el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas opera como CalWORKS.

¿Qué es CalFresh?

El programa CalFresh ayuda a los hogares de bajos ingresos a satisfacer las necesidades nutricionales de su familia.

Los beneficios se emiten a través de la Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) y se pueden utilizar en supermercados y mercados de agricultores participantes. La cantidad de beneficios que recibe depende del tamaño de su familia, sus ingresos y sus gastos mensuales.

CalFresh permite a las personas sin hogar, ancianos o discapacitados comprar comidas preparadas en restaurantes participantes utilizando su tarjeta EBT.

Además, los beneficiarios de SSI/SSP en California también son elegibles para los beneficios de CalFresh.

Más de 5.5 millones de californianos, incluidos 2 millones de niños, dependen del programa.

¿Por qué California cambió el nombre del programa?

La historia de fondo:

En septiembre de 2008, la Ley AB 433 fue firmada por el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, exigiendo al Departamento de Servicios Sociales de California que simplificara el nombre del Programa de Cupones de Alimentos.

El propósito de la iniciativa fue establecer una nueva identidad positiva para el programa, a fin de alentar a los californianos elegibles a inscribirse y utilizar los beneficios para comprar alimentos saludables. Este esfuerzo, que resultó en el cambio de nombre a CalFresh, fue patrocinado por un grupo de Asambleístas y un Senador.

El proyecto de cambio de nombre fue apoyado y parcialmente financiado por California Food Policy Advocates y The California Endowment. Además, el Departamento de Servicios Sociales de California se coordinó con varias partes interesadas, incluidos participantes del programa, departamentos de servicios humanos del condado y organizaciones de defensa, para desarrollar el nuevo nombre.

¿Por qué los beneficiarios están perdiendo beneficios?

Por qué debería importarle:

Los beneficios se han retrasado debido al cierre del gobierno en curso. El gobierno federal no ha proporcionado fondos adicionales para estos beneficios.

El cierre comenzó cuando una medida a corto plazo para financiar al gobierno no avanzó en el Senado. El actual estancamiento es ahora el segundo más largo registrado. La administración tomó medidas previas al cierre para garantizar que los beneficios de SNAP se pagaran en octubre.

SNAP proporciona cerca de $8 mil millones por mes en asistencia a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses para ayudarles a pagar los comestibles.

¿Puedo seguir usando mi tarjeta EBT en noviembre?

Lo que sabemos:

A partir de ahora, los californianos pueden utilizar las tarjetas EBT con los beneficios existentes como de costumbre durante el cierre del gobierno.

Se compartirá nueva información si eso cambia.

¿Cómo está interviniendo el estado?

Perspectiva local:

Para ayudar a paliar la situación, el gobernador Gavin Newsom ha desplegado las tropas de la Guardia Nacional del estado y California Volunteers, que organiza esfuerzos de voluntariado, para apoyar a los bancos de alimentos ayudando a preparar comida para su distribución.

Newsom también está "agilizando" cerca de $80 millones en apoyo estatal para los bancos de alimentos.

California demanda a la administración Trump

Lo que sabemos:

Newsom y el fiscal general Rob Bonta anunciaron el martes una demanda destinada a obligar a la administración Trump a seguir proporcionando cupones de alimentos en noviembre en medio del actual cierre del gobierno federal.

California y más de 20 estados argumentan que el Congreso asignó $6 mil millones al Departamento de Agricultura de Estados Unidos en fondos de contingencia para SNAP hasta septiembre de 2026.

"Es deliberado. Es intencional. Tienen los fondos. Simplemente no los están usando", dijo Bonta a los periodistas en una conferencia de prensa. "La gran mayoría de los beneficiarios de SNAP son familias con niños, personas mayores y personas con discapacidades. Estos son nuestros más vulnerables. Las sociedades deben juzgarse por cómo tratamos a los más vulnerables. Trump se lleva un 'F' por lo que está haciendo aquí con nuestros niños y con nuestros estadounidenses más vulnerables aquí en California."

La demanda pide a un juez que declare ilegal la suspensión de la financiación de SNAP y que emita una orden de restricción temporal, lo que acelera el proceso y podría resultar en un fallo tan pronto como el martes, dijo Bonta.

¿Cuándo se reanudarán los beneficios?

Lo que no sabemos:

Los beneficios de SNAP/CalFresh se reanudarán cuando finalice el cierre del gobierno federal y no habrá pagos de beneficios hasta que eso suceda.

La duración del cierre es desconocida.

SUGERENCIA: Fin de los beneficios de SNAP: Aquí es donde puede obtener asistencia de emergencia en el sur de California

¿Dónde puedo encontrar recursos alimentarios adicionales en mi comunidad?

Lo que sabemos:

Bancos de alimentos Para encontrar un banco de alimentos cerca de usted, llame al 211 o toque/haga clic en su condado a continuación:

Servicios de comidas gratuitas En el Condado de Los Ángeles, el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles ofrece programas de refrigerios y cenas gratuitos para jóvenes, adolescentes y personas mayores. Puede ver una lista completa de ubicaciones aquí.

Programas de comidas para personas mayores Toque o haga clic en su condado a continuación:

Servicios de alimentos de LAUSD California tiene el mandato de proporcionar dos comidas gratuitas (desayuno y almuerzo) a los estudiantes de lunes a viernes. Además, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ofrece kits de comidas de fin de semana para el sábado y el domingo. Para obtener más información, toque o haga clic aquí.

Otra asistencia DoorDash está ofreciendo a los beneficiarios de SNAP entrega gratuita y exención de tarifas de servicio en cooperación con más de 300 bancos de alimentos, despensas y organizaciones comunitarias asociadas. Puede obtener más información sobre Project DASH tocando o haciendo clic aquí. En el Valle de San Fernando de Los Ángeles, el Banco de Alimentos Rescue Mission Alliance tiene múltiples ubicaciones de despensas de alimentos.

La historia de fondo:

A principios de esta semana, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) confirmó que no se emitirán beneficios de SNAP en noviembre si el cierre del gobierno continúa.

Esto se produjo después de que la administración Trump rechazara el uso de más de $5 mil millones en fondos de contingencia para mantener el programa funcionando en noviembre.

SNAP ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar comestibles utilizando tarjetas de débito que normalmente son cargadas cada mes por el gobierno federal. Algunos estados han prometido mantener los beneficios fluyendo incluso si el programa federal detiene los pagos, pero un memorando del USDA dice que los estados no serían reembolsados por asumir temporalmente el costo.



