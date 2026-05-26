FIFA World Cup 2026: Base camp locations for all 48 teams revealed

Published  May 26, 2026 11:13 AM PDT
SUGGESTED VIDEO: Los Angeles: FIFA World Cup 2026

Go on a captivating journey across Canada, Mexico and the United States ahead of FIFA World Cup 2026.

The Brief

    • All 48 qualified teams for the FIFA World Cup 2026 have finalized their Team Base Camp (TBC) Training Sites across Canada, Mexico, and the United States.
    • The selections include 25 communities outside the 16 official Host Cities, bringing a significant socioeconomic boost and tournament buzz to smaller regions.
    • FIFA's announcement confirmed the last-minute switch of Iran, which was scheduled to set up camp in Tucson, Arizona only to move to Tijuana, Mexico.

LOS ANGELES - The record 48 qualified teams for the FIFA World Cup 2026 have officially finalized their selections for their Team Base Camp Training Sites. 

These world-class facilities will serve as the "home away from home" for players, coaches, and staff during the group stage of the tournament.

What we know:

The tournament's footprint will expand far beyond the 16 official Host Cities, spreading across 25 additional non-host communities. 

Canada will host two teams (Canada and Panama), Mexico will host seven teams (Colombia, IR Iran, Korea Republic, Mexico, South Africa, Tunisia, and Uruguay), and the remaining 39 teams will be stationed across the United States.

What they're saying:

Heimo Schirgi, Chief Operating Officer of the FIFA World Cup 2026, emphasized the cultural and operational importance of these locations.

"Team Base Camps are an integral part of the fabric of any FIFA World Cup. They are where teams put down roots, train and recuperate, and experience the day-to-day rhythms of the tournament. Finalising the list of Team Base Camp Training Sites for the FIFA World Cup 2026 is especially exciting because of its unprecedented scale, which gives us the welcome and wonderful opportunity to involve even more communities and fans in this groundbreaking tournament," Schirgi said. 

Team Base Camp Selection List

Algeria

City: Kansas City

Training Site: University of Kansas

Argentina

City: Kansas City

Training Site: Sporting KC Training Centre

Australia

City: San Francisco Bay Area

Training Site: Oakland Roots/Soul Training Facility

Austria

 City: Goleta

Training Site: UC Santa Barbara - Harder Stadium

Belgium

City: Renton

Training Site: Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse 

Bosnia and Herzegovina 

City: RSL Stadium

Training Site: RSL Stadium

Brazil

City: New York New Jersey 

Training Site: Columbia Park Training Facility

Canada

City:  Vancouver

Training Site: National Soccer Development Centre

Cote d’Ivoire

City: Philadelphia

Training Site: Philadelphia Union

Congo DR

City: Houston

Training Site: Houston Training Centre

Colombia

City: Guadalajara

Training Site: Academia Atlas FC

Cabo Verde

City: Tampa

Training Site: Waters Sportsplex 

Croatia

City: Alexandria 

Training Site: Episcopal High School 

Curaçao

City: Boca Raton

Training Site: Florida Atlantic University

Czechia

City: Dallas

Training Site: Mansfield Multipurpose Stadium

Ecuador

City: Columbus

Training Site: Columbus Crew Performance Centre 

Egypt

City: Spokane

Training Site: Gonzaga University 

England

City: Kansas City

Training Site: Swope Soccer Village

Spain

City: Chattanooga

Training Site: Baylor School

France 

City: Boston

Training Site: Bentley University

Germany

City: Winston-Salem

Training Site: Wake Forest University

Ghana

City: Boston

Training Site: Bryant University

Haiti

City: New York New Jersey

Training Site: Stockton University   

IR Iran

City: Tijuana

Training Site: Centro Xoloitzcuintle

Iraq

City: Greenbrier County

Training Site: The Greenbrier Sports Performance Centre

Jordan

City: Portland

Training Site: University of Portland

Japan

City: Nashville

Training Site: Nashville SC

Korea Republic 

City: Guadalajara

Training Site: Chivas Verde Valle

Saudi Arabia

City: Austin 

Training Site: Austin FC Stadium

Morocco

City: New York New Jersey

Training Site: The Pingry School

Mexico 

City: Mexico City

Training Site: Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Netherlands

City: Kansas City

Training Site: KC Current Training Facility

Norway

City: Greensboro

Training Site: UNC Greensboro  

New Zealand

City: San Diego

Training Site: University of San Diego - Torero Stadium

Panama

City: New Tecumseth

Training Site: Nottawasaga Training Site

Paraguay

City: San Francisco Bay Area

Training Site: Spartan Soccer Complex

Portugal

City: Palm Beach Gardens 

Training Site: Gardens North County District Park

Qatar

City: Santa Barbara

Training Site: Westmont College

South Africa

City: Pachuca

Training Site: CF Pachuca - Universidad Del Futbol

Scotland

City: Charlotte

Training Site: Charlotte FC

Senegal 

City: New York New Jersey

Training Site: Rutgers University

Switzerland

City: San Diego

Training Site: SDJA

Sweden

City: Dallas

Training Site: FC Dallas Stadium

Tunisia

City: Monterrey

Training Site: Rayados Training Centre

Türkiye

City: Mesa

Training Site: Arizona Athletic Grounds

Uruguay

City: Cancun

Training Site: Mayakoba Training Centre Cancun

United States 

City: Irvine

Training Site: Great Park Sports Complex

Uzbekistan

City: Atlanta

Training Site: Atlanta United Training Centre

The Source: This report is based directly on official organizational updates and tournament logistics released by FIFA regarding the 2026 World Cup preparations. 

