FIFA World Cup 2026: Base camp locations for all 48 teams revealed
LOS ANGELES - The record 48 qualified teams for the FIFA World Cup 2026 have officially finalized their selections for their Team Base Camp Training Sites.
These world-class facilities will serve as the "home away from home" for players, coaches, and staff during the group stage of the tournament.
What we know:
The tournament's footprint will expand far beyond the 16 official Host Cities, spreading across 25 additional non-host communities.
Canada will host two teams (Canada and Panama), Mexico will host seven teams (Colombia, IR Iran, Korea Republic, Mexico, South Africa, Tunisia, and Uruguay), and the remaining 39 teams will be stationed across the United States.
What they're saying:
Heimo Schirgi, Chief Operating Officer of the FIFA World Cup 2026, emphasized the cultural and operational importance of these locations.
"Team Base Camps are an integral part of the fabric of any FIFA World Cup. They are where teams put down roots, train and recuperate, and experience the day-to-day rhythms of the tournament. Finalising the list of Team Base Camp Training Sites for the FIFA World Cup 2026 is especially exciting because of its unprecedented scale, which gives us the welcome and wonderful opportunity to involve even more communities and fans in this groundbreaking tournament," Schirgi said.
Local perspective:
Team Base Camp Selection List
Algeria
City: Kansas City
Training Site: University of Kansas
Argentina
City: Kansas City
Training Site: Sporting KC Training Centre
Australia
City: San Francisco Bay Area
Training Site: Oakland Roots/Soul Training Facility
Austria
City: Goleta
Training Site: UC Santa Barbara - Harder Stadium
Belgium
City: Renton
Training Site: Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
Bosnia and Herzegovina
City: RSL Stadium
Training Site: RSL Stadium
Brazil
City: New York New Jersey
Training Site: Columbia Park Training Facility
Canada
City: Vancouver
Training Site: National Soccer Development Centre
Cote d’Ivoire
City: Philadelphia
Training Site: Philadelphia Union
Congo DR
City: Houston
Training Site: Houston Training Centre
Colombia
City: Guadalajara
Training Site: Academia Atlas FC
Cabo Verde
City: Tampa
Training Site: Waters Sportsplex
Croatia
City: Alexandria
Training Site: Episcopal High School
Curaçao
City: Boca Raton
Training Site: Florida Atlantic University
Czechia
City: Dallas
Training Site: Mansfield Multipurpose Stadium
Ecuador
City: Columbus
Training Site: Columbus Crew Performance Centre
Egypt
City: Spokane
Training Site: Gonzaga University
England
City: Kansas City
Training Site: Swope Soccer Village
Spain
City: Chattanooga
Training Site: Baylor School
France
City: Boston
Training Site: Bentley University
Germany
City: Winston-Salem
Training Site: Wake Forest University
Ghana
City: Boston
Training Site: Bryant University
Haiti
City: New York New Jersey
Training Site: Stockton University
IR Iran
City: Tijuana
Training Site: Centro Xoloitzcuintle
Iraq
City: Greenbrier County
Training Site: The Greenbrier Sports Performance Centre
Jordan
City: Portland
Training Site: University of Portland
Japan
City: Nashville
Training Site: Nashville SC
Korea Republic
City: Guadalajara
Training Site: Chivas Verde Valle
Saudi Arabia
City: Austin
Training Site: Austin FC Stadium
Morocco
City: New York New Jersey
Training Site: The Pingry School
Mexico
City: Mexico City
Training Site: Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Netherlands
City: Kansas City
Training Site: KC Current Training Facility
Norway
City: Greensboro
Training Site: UNC Greensboro
New Zealand
City: San Diego
Training Site: University of San Diego - Torero Stadium
Panama
City: New Tecumseth
Training Site: Nottawasaga Training Site
Paraguay
City: San Francisco Bay Area
Training Site: Spartan Soccer Complex
Portugal
City: Palm Beach Gardens
Training Site: Gardens North County District Park
Qatar
City: Santa Barbara
Training Site: Westmont College
South Africa
City: Pachuca
Training Site: CF Pachuca - Universidad Del Futbol
Scotland
City: Charlotte
Training Site: Charlotte FC
Senegal
City: New York New Jersey
Training Site: Rutgers University
Switzerland
City: San Diego
Training Site: SDJA
Sweden
City: Dallas
Training Site: FC Dallas Stadium
Tunisia
City: Monterrey
Training Site: Rayados Training Centre
Türkiye
City: Mesa
Training Site: Arizona Athletic Grounds
Uruguay
City: Cancun
Training Site: Mayakoba Training Centre Cancun
United States
City: Irvine
Training Site: Great Park Sports Complex
Uzbekistan
City: Atlanta
Training Site: Atlanta United Training Centre
The Source: This report is based directly on official organizational updates and tournament logistics released by FIFA regarding the 2026 World Cup preparations.